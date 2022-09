Proteste im Iran gehen weiter

Was genau geschah, ist unklar. Sie fiel nach der Festnahme wegen ihrer unislamischen Kleidung auf der Polizeistation ins Koma und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Freitag. Kritikerinnen und Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben, was diese entschieden zurückweist.