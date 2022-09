Im Wahn in Tirol auf Tür von Nachbarin geschossen

Sie musste um ihr Leben bangen – und wusste nicht, warum! Mitten in der Nacht stand im Februar in Wörgl plötzlich der Nachbar (42) der Tirolerin vor ihrer Wohnung und schoss mit einer Langwaffe in die Tür. Die Frau wurde dabei nur knapp verfehlt. „Ich wollte sie nicht töten, sondern retten. Ich habe Stimmen in ihrer Wohnung gehört“, meinte der in Niederösterreich geborene Software-Entwickler. Erst nach einer Stunde und einem Warnschuss der alarmierten Polizei wurde der Mann schließlich festgenommen.