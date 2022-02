Private Rückschläge Motiv für Schüsse in Wohnhaus?

Über jenen 42-jährigen Tiroler, der in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrparteienhaus in Wörgl (Bezirk Kufstein) offenbar seine Nachbarin bedroht und mit einer Langwaffe in ihre Wohnungstür geschossen hatte, ist nun die Untersuchungshaft verhängt worden. Das Motiv ist weiter unklar. Nachbarn berichten jedoch von privaten Rückschlägen.