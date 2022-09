Ministerium: Vorhaben „wird nicht weiter verfolgt“

Das Verkehrsressort hatte in diesem Zusammenhang ergänzend objektive Grenzwerte nach internationalem Vorbild vorgeschlagen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte sich aber bereits als Gegner klar positioniert: „Der Konsum von Cannabis ist illegal, also kann das Fahren mit Cannabis nicht legalisiert werden“, hielt er in der Debatte jüngst fest.