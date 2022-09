Klimabonus: Gutschein-Versand kostet 6 Millionen

2022 geborene Kinder bekommen den Bonus erst 2023

Wer ein Kind hat, das 2022 geboren wurde, muss sich bis Anfang nächsten Jahres gedulden. Denn heuer sind laut Ministerium nur jene Personen erfasst, „die am 2. Juli 2022 bereits 183 Tage alt waren“. Insgesamt bekommen 7,4 Millionen Personen das Geld per Überweisung durch die Linzer IT-Firma. Das sind all jene, die bei FinanzOnline aktuelle Kontodaten hinterlegt haben, eine Pension von der PVA oder Familienbeihilfe auf ihr Konto überwiesen bekommen. 1,2 Millionen Empfänger bekommen einen RSa-Brief. Gibt es keine Kontodaten, kommt der Klimabonus als Sodexo-Gutschein (der bei der Bank99 in Geld umgetauscht werden kann) per RSa-Brief.