Bürger-Jury verordnet Wien 23 neue grüne Flecken

Der einstige Versuchsballon „Klimateam“ ist in seinem dritten Jahr zu einer Institution geworden. Nach Ottakring, Margareten, Simmering (2022), Währing, Floridsdorf und Mariahilf (2023) konnten seit letzten September am Alsergrund, in Meidling und in Rudolfsheim-Fünfhaus die Bürger in einem zehnmonatigen Projekt bestimmen, an welchen Ecken ihr Bezirk ein wenig mehr klimafreundliches Grün verträgt.