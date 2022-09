Ärzte fehlen: Notlösung für LKH Bad Radkersburg

Überall fehlt das Personal

Wieso fehlen in Radkersburg aber überhaupt die Mediziner? Drei Ärzte der Inneren Medizin im LKH treten in diesem Jahr ihre Pension an. „Dazu haben zwei junge Ärzte auch noch gekündigt. Das hat die Situation zusätzlich verschärft“, erklärt Stadtchef Lautner. Sogar in Slowenien hat man sich um Mitarbeiter umgesehen - die Situation ist überall dieselbe, es gibt kein Personal.