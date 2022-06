LKH Knittelfeld: 32 Betten werden gesperrt

Ist das steirische Gesundheitssystem noch zu retten? Warnungen aus der Ärzteschaft, wonach am LKH Knittelfeld bald Triagen an der Tagesordnung stehen könnten, werden jetzt zur bitteren Realität - zumindest bei weniger wichtigen Behandlungen. Zudem reduziert man die Bettenanzahl von 122 auf 90. Auch in Bad Aussee mehren sich unzufriedene Stimmen.