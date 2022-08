4510 Steirer warten auf Augen-Operation

Gerade vor dem Hintergrund, dass in den Sommermonaten Juli und August wenige Menschen Lust auf eine anstehende Operation verspüren, sind die aktuellen Zahlen gelisteter Patienten in steirischen Kages-Krankenhäusern beachtlich: So warten 4069 Steirer zur Zeit auf eine Katarakt-OP (Grauer Star), gesamt stauen sich in den heimischen Augenheilkunde-Abteilungen (Graz, Leoben) 4510 Termine, womit man in der Statistik als Listenführer heraussticht.