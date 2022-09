Neuer Tanz-Hotspot im Linzer Stadtzentrum

„Wir möchten jeder Altersgruppe, egal ob Kinder, Teenager, Erwachsene oder Senioren, unsere Leidenschaft zum Tanz vermitteln und für jede Lebenslage die richtige Tanzrichtung im Zentrum von Linz anbieten. Gerade durch die neue Kooperation kommen wir unserem Ziel einen Riesen-Schritt näher“, betont Markus Beredits, Geschäftsführer der Tanzschule TopMoves, der künftig mit der danceschool horn enger zusammenarbeiten will. So entsteht ein neuer Tanz-Hotspot auf gesamt über 1200 m² an zwei Standorten mit vier Tanzsälen für Tanzbegeisterte jeder Altersgruppe. Die Location in der Dametzstraße, die man von der Tanzschule Toptanz übernommen hat, wurde frisch renoviert.