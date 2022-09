Mathea posiert im durchsichtigen Höschen

Britney und Paris als Inspiration

Inspirationsquellen für die neue „Star“-Kollektion von Tezenis gab es viele. Orientiert habe man sich dem Dessous-Label zufolge an den Größten: Ein Hauch Britney Spears, wie im „Toxic“-Video, eine Brise Paris-Hilton-Attitüde durch Modelle in Pink und Rosé oder der spezielle Madonna-Spirit mit koketten Elementen und funkelnden Steinchen, heißt es in einer Presseaussendung.