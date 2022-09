Charlotte bricht bei Queen-Begräbnis in Tränen aus

Die beiden älteren Kinder des britischen Thronfolgers Prinz William schlossen sich am Montag der Trauerprozession an, als der Sarg der Queen in die Westminster Abbey getragen und nach einem Gottesdienst wieder hinausgetragen wurde. Gemeinsam mit ihrer Mutter Kate gingen der neun Jahre alte George und seine zwei Jahre jüngere Schwester hinter dem Sarg her und beobachteten später, wie er in einer feierlichen Prozession zum Wellington Arch gebracht wurde, von wo aus er seine letzte Reise nach Windsor antrat.