George und Charlotte bei Beerdigung der Queen

Prinz George und Prinzessin Charlotte werden an der Beerdigung von Queen Elizabeth in der Westminster Abbey teilnehmen. Das wurde am Montag bekannt. Prinz William und Prinzessin Kate sollen sich viele Gedanken darüber gemacht und erst in letzter Minute entschieden haben, ihre beiden ältesten Kinder mitzunehmen. Sie werden mit ihren Eltern hinter dem Sarg der Queen hergehen.