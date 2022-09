Sophie tröstete Prinz George bei Queen-Begräbnis

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) haben am Montag am Staatsbegräbnis für ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II. teilgenommen. Dass sie natürlich tief traurig waren, hat man besonders Prinz George, der nun die Nummer 2 in der Thronfolge ist, sehr deutlich angesehen. Beim Trauergottesdienst in der Westminster-Abtei wurde der junge Prinz von Gräfin Sophie liebevoll getröstet, wie ein Foto zeigt.