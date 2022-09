Putin setzt auf Alternativen zu regulären Truppen

Das schrieben die Analysten und Analystinnen des Institute for the Study of War (ISW) am Sonntagabend (Ortszeit). Einen Grund für den Einsatz schlecht vorbereiteter Freiwilliger sehen sie in Putins getrübtem Verhältnis zur eigenen Militärführung und dem Verteidigungsministerium über den Sommer hinweg, vor allem nach den jüngsten Gebietsverlusten. Bei ihrer Gegenoffensive im Nordosten der Ukraine Anfang September sind die ukrainischen Truppen im Gebiet Charkiw bis an den Oskil vorgestoßen.