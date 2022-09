Putin will Krieg „so schnell wie möglich beenden“

Russland will den „Ukraine-Konflikt“ nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin so bald wie möglich beenden. Das sagte der Kreml-Chef am Freitag dem indischen Premierminister Narendra Modi bei einem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Usbekistan. Zuvor hatte Modi seine Zurückhaltung gegenüber Moskaus Krieg gegen die Ukraine bekräftigt.