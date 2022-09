„Regierung hat Spielraum, um Preise zu senken“

Im Juni kündigte das Wirtschaftsministerium ein Entlastungspaket für Betriebe in der Höhe von einer Milliarde Euro an, im Juli wurde schließlich das Gesetz für den Energiekostenzuschuss beschlossen. Laut Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) stehe die Richtlinie dazu kurz vor dem Abschluss, müsse aber noch von der EU genehmigt werden. Unternehmen sollen „wahrscheinlich ab Mitte Oktober“ Anträge für den Zuschuss stellen können, sagte er am Sonntag in der „Pressestunde“.