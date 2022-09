Wetter wird in zweiter Wochenhälfte wieder milder

Hochdruckeinfluss sorgt am Freitag für verbreitet recht sonniges Herbstwetter. Tagsüber zeigen sich allenfalls hohe, dünne Wolkenfasern am Himmel. Der Wind weht überall schwach, im Osten teils mäßig aus variablen Richtungen. Damit hält sich in Tälern und Senken auch länger flacher Nebel. In der Früh werden minus ein bis plus acht Grad erwartet, die Tageshöchsttemperaturen dürften 14 bis 19 Grad betragen.