Unwetter in Italien wüten weiter

Darunter ist etwa der Betreiber einer Strandanlage, der von einem Gegenstand getroffen wurde. In ganz Italien, vom Norden bis zum Süden, gab es Wetterwarnungen, insbesondere wegen starker Regenfälle. In Pecara und Ravenna wurden Parks und Friedhöfe aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Rimini wurde die Feuerwehr zu mindestens 60 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume auf den Straßen gerufen. In Cesenatico mussten einige Straßen für den Verkehr gesperrt werden, weil sie vom Meerwasser überflutet wurden.