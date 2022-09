Suche nach Vermissten in Italien geht weiter

Viele Häuser wurden von Wasser und Schlamm zerstört. Straßen in den Provinzen Ancona und Pesaro Urbino wurden überschwemmt, zahlreiche Autos bereits in der Nacht auf Freitag fortgespült. Innerhalb von zwei Stunden fielen - wie berichtet - 400 Millimeter Regen, so viel wie normalerweise in sechs Monaten. In mehreren Vierteln von Ancona fielen Strom und Telefon aus, Schulen blieben geschlossen.