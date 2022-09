Spittals Kicker feiern 100 Jahre Vereinsgeschichte

Spieler des Jahres ist Mario Brenter. Er kickte in der Mannschaft, die 1983/84 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Später war er auch als Trainer in Spittal aktiv. „Der SV Spittal war stets meine große Liebe und Leidenschaft. Die Auszeichnung ist eine große Ehre“, so Brenter.