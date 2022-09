Ab 11 Uhr LIVE: Fixiert unser Doppel den Sieg?

Der haushohe Favorit Österreich braucht in dem Play-off-Kampf der Weltgruppe I nur noch einen Punkt zum Klassenerhalt: Alexander Erler und Lucas Miedler haben den ersten „Matchball“ zum Platz in der Qualifikationsrunde Anfang Februar 2023. Die jeweiligen Sieger haben dann einen Platz beim lukrativen Finalturnier 2023. Die Auslosung dafür erfolgt am Dienstagnachmittag in London.