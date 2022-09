Fragezeichen um Federer: Wie geht‘s nun weiter?

Die Botschaft von Roger Federer nach seiner Rücktrittsankündigung ist klar gewesen. Er werde den Sport, den er liebt, nie verlassen, kündigte der 41-jährige Tennisstar an. Doch was sind die Möglichkeiten, die sich dem Schweizer, der nächste Woche beim Laver Cup in London seine Abschied geben wird, bieten? Ein zeitintensiver Job als Trainer, der seinen Schützling zu den Turnieren rund um den Erdball begleitet, scheint unwahrscheinlich, da er sich mehr der Familie widmen will.