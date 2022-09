Als Dominik Wlazny Legende Roger Federer „bestahl“

Mit seinem bevorstehenden Rücktritt dominiert Tennis-Legende Roger Federer die internationalen Sport-Schlagzeilen. Dominik Wlazny, alias Marco Pogo, ist derzeit aufgrund seiner Bundespräsidentschaftskandidatur in Österreich in aller Munde. Kurios: Die beiden trafen um die Jahrtausendwende aufeinander, als Wlazny dem Superstar in Wien einen Ball wegschnappte.