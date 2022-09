1,6 Millionen Menschen im Osten Chinas evakuiert

In Shanghai wurden laut CCTV mindestens 426.000 Menschen in Sicherheit gebracht, weitere 1,2 Millionen Menschen seien in der benachbarten Provinz Zhejiang in Notunterkünfte untergebracht worden. Die heftigen Regenfälle sorgten für Überschwemmungen in mehreren Gebieten im Delta des Flusses Jangtse und verursachten Verkehrsprobleme.