Alaba weiter makellos: „Kennen unsere Qualitäten“

Real Madrid mit David Alaba reichten zehn gute Minuten und zwei starke Aktionen zum Schluss, um den perfekten Saisonstart zu prolongieren. Der Titelverteidiger hält nach dem 2:0 am Mittwoch in der Champions League gegen RB Leipzig bei acht Siegen in acht Pflichtspielen. „Der Gegner macht es gut, dazu kennen wir unsere Qualitäten und wir versuchen, die in den 90 Minuten auszuspielen“, so der ÖFB-Teamspieler.