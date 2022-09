ManCity - Dortmund, Real - Leipzig ab 21 Uhr LIVE

Dortmund hat am Wochenende in Leipzig eine 0:3-Abfuhr bekommen. Dem BVB hänge „das Leipzig-Spiel noch in den Klamotten“, sagte Kehl, gab sich bei allem Lob für Manchester City aber auch zuversichtlich. „Manchester hat insgesamt eine sehr starke Mannschaft, ist Favorit in der Gruppe, möglicherweise der Favorit in der Champions League“, so Kehl. „Doch warum sollten wir da nicht überraschen?“ Dafür muss die Borussia aber Haaland in den Griff bekommen. „Erling ist in fantastischer Form“, es gehe „aber nicht nur um Erling“, betonte Kehl.