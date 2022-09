Nach Jahren endlich ein eigenes WC für Bergrettung

Viel zu wenig Platz in ihrem ehemaligen Quartier hatten, wie berichtet, die Bergretter vom Lieser-Maltatal. Sie waren in einem einzigen Raum im alten Feuerwehrhaus in Gmünd untergebracht. Über Umwege, und weil seitens der Stadtgemeinde Gmünd die Anfrage nach einer größeren Ortsstelle vor Ort ignoriert wurde, siedelten sie schließlich nach Trebesing.