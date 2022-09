Rassismus-Eklat bei Polizeieinsatz in Berlin

Die Berliner Polizei ermittelt in den eigenen Reihen, nachdem einer ihrer Beamten während eines Einsatzes ein syrisches Ehepaar mit fremdenfeindlichen Parolen beschimpft und bedroht hatte. Aufnahmen des Einsatzes, die der Linken-Politiker Ferat Kocak am Dienstag auf Twitter geteilt hat, zeigen die aufgeheizte Stimmung in der Wohnung des Paares. „Das ist mein Land und du bist hier Gast!“, schreit der Polizist, als sich die Frau wegen des Einsatzes gegen ihren Ehemann aufregt.