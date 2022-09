Immer mehr Gemeinden sitzen in der Kostenfalle

Polit-Streit um Kanalgebühr

So gibt es etwa derzeit in Zwettl an der Rodl ein Polit-Geplänkel, da „der Kanal“ um 6,4 Prozent teurer wird. Die SPÖ wettert, weil das Land einen Gebührenstopp verkündet hatte. „Doch der gilt nur, wenn man über der 5,11-Euro-Marke je Kubikmeter liegt. Wir liegen sogar unter den Mindestgebühren und müssen als Abgangsgemeinde erhöhen, weil wir sonst den Härteausgleich des Landes verlieren würden“, hält Ortschef Roland Maureder dagegen - es gehe um knapp 100.000 Euro. Die Indexsteigerung hätte 9,3 Prozent Erhöhung erlaubt, aber mit 6,4 Prozent rechne sich der Betrieb des Kanals.