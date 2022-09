13 ½ Jahre Haft für den sprachlosen Drogenbaron

100 Kilo Kokain. 60 Kilo Heroin. 300 Kilo Haschisch. Das sind keine kleine Mengen, die dem angeklagten Serben als Drogenschmuggler zur Last gelegt werden. Er soll die Fahrten zumindest mitorganisiert haben. Fahrzeuge wurden über Strohmänner in Deutschland gekauft, in Bosnien umgebaut und beladen - und dann gings los.