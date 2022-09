Zweiter Lenker bestreitet illegales Rennen in Wien

Nach dem tödlichen Unfall am Sonntag in der Wiener Innenstadt bestreitet nun auch der zweite Lenker, der sich ein Rennen mit dem 26-jährigen Verdächtigen geliefert haben soll, dass es sich dabei um eine illegale Wettfahrt am Ring gehandelt habe. Erst am Dienstag hatte der 26-jährige Verdächtige laut eigener Aussage ein Wettrennen zwischen den beiden geleugnet.