Tödliches Rennen: Lenker (26) bestreitet Wettfahrt

26-Jähriger bestreitet Wettrennen „grundsätzlich“

Der 26-Jährige will laut eigener Aussage kein Wettrennen gefahren sein. „Er bestreitet es grundsätzlich und sagt, er ist kein Rennen gefahren und will auch nicht zu schnell gefahren zu sein“, sagte Dittrich der APA am Dienstag auf Anfrage. Der Lenker des zweiten Fahrzeuges, das an dem Straßenrennen beteiligt gewesen sein soll, stellte sich noch während der Amtshandlung am Sonntag. Er wurde von der Polizei aber zunächst nur als Zeuge geführt. An diesem Status hat sich noch nichts geändert: „Er wurde noch nicht einvernommen“, so Dittrich.