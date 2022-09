Raserunfall: Mord - oder doch fahrlässige Tötung?

In Wien kam es am 3. Jänner 2018 zu einer Verzweiflungstat - mit einem Auto. Ein Mann raste in seinem Mercedes in selbstmörderischer Absicht durch Wien-Penzing - mit Tempo 102 und 2,3 Promille. In einer 30er-Zone stieß er frontal gegen eine Vespa. Der Lenker, ein 37-jähriger Anwalt, und der Beifahrer, ein Kanzleimitarbeiter, starben. Der Lenker überlebte, wurde wegen Mordes verurteilt und ist ebenfalls in einer Anstalt untergebracht.