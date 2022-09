Land Salzburg droht Skandal-Heim mit Schließung

In der Vorwoche schockierte der Bericht der Volksanwaltschaft über das Senecura-Seniorenheim in Salzburg-Lehen: Die „Krone“ berichtete umfassend. Am Dienstag drohte der zuständige Landesrat mit Konsequenzen: Die Anzahl der Bewohner müsse auf 50 reduziert werden und die Situation müsse sich stabilisieren, sonst drohe die Schließung.