Harry darf als einziger Royal keine Uniform tragen

Als König Charles und seine Geschwister am Montagnachmittag den Trauerzug für Queen Elizabeth in Edinburgh begleitet haben, stach einer deutlich hervor: Prinz Andrew. Der zweitälteste Sohn der am Donnerstag verstorbenen Monarchin durfte nämlich als Einziger keine Militäruniform tragen. Ein Schicksal, das in den kommenden Tagen auch Prinz Harry treffen wird. Eine Klatsche für den 37-Jährigen - vor allem aus einem Grund.