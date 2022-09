König Charles mit Geschwistern in Trauer vereint

Bevor die am Donnerstag verstorbene Queen an diesem Dienstag von Edinburgh nach London übergeführt werden soll, haben Tausende Schotten bei einem Trauerzug Abschied von Elizabeth II. genommen. König Charles III. führte am Montag in der Altstadt der schottischen Hauptstadt zu Fuß eine Prozession mit dem Sarg an. Zuvor war das Königspaar in Schottland mit Jubel und Beifall empfangen worden. Charles erhielt dort traditionsgemäß den Schlüssel zur Stadt (siehe Video oben).