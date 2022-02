Keine Party für den Partyprinzen: Andrew wird 62

Bei einem BBC-Interview im Jahr 2019, das als Befreiungsschlag gedacht war, redete er sich um Kopf und Kragen. Er ließ kaum Mitleid mit den Opfern des Epstein-Skandals erkennen und bereute auch keineswegs, mit dem US-Multimillionär, der sich in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben genommen hatte, befreundet gewesen zu sein. Kennengelernt hatten sich die beiden Männer durch Maxwell, die kürzlich in einem Strafprozess in den USA für ihre Beteiligung an Epsteins Taten verurteilt wurde.