Kapitol-Attacke: Trumps Umfeld verstärkt im Visier

Das US-Justizministerium nimmt bei seinen Ermittlungen zur Attacke auf das Kapitol in Washington am 6. Jänner 2021 zunehmend Personen aus dem Umfeld des damaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Visier. Das Ministerium soll in den vergangenen Tagen von mehreren Dutzend früheren und aktuellen Trump-Mitarbeitern Informationen angefordert haben.