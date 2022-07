Zeugen: Trump war absichtlich drei Stunden untätig

Die damals stellvertretende Pressesprecherin von Trump, Sarah Matthews, bestätigte am Donnerstagabend bei einer öffentlichen Anhörung, dass sich Trump unmittelbar an seine Anhänger wenden hätte können. Er habe dies aber nicht getan. „Wenn der Präsident eine Erklärung hätte abgeben und sich an das amerikanische Volk wenden wollen, hätte er fast sofort vor der Kamera stehen können“, erklärte sie. Erst 187 Minuten später hatte Trump in einer Videobotschaft seine Anhänger schließlich aufgefordert, nach Hause zu gehen.