Darum ziehen Charles und Camilla vorerst nicht um

Auch der Prinz von Wales, William, und seine Frau, Prinzessin Kate, planen vorerst nicht, Schloss Windsor, wie für die Zukunft aber geplant ist, zu ihrer Residenz zu machen. Sie sind erst kurz vor Schulbeginn in der letzten Woche mit ihren drei Kindern in das Adelaide Cottage in der Nähe des Schlosses gezogen. Es heißt, sie wollen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, so schnell keinen weiteren Umzug zumuten.