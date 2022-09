Bei Sturz: Downhiller rammt sich Ast in Oberkörper

Fataler Freizeitunfall am Sonntag im Tiroler Oberland: Ein Downhill-Mountainbiker kam in Nauders (Bezirk Landeck) zu Sturz und rammte sich dabei einen Ast in den Oberkörper. Der Verletzte fuhr noch selbst ins Tal, wo er dann von der alarmierten Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde. Auch in Fiss zog sich ein Downhiller bei einem Sturz Verletzungen zu.