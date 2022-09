„Abwerzger ist Kickls blauer Papagei in Tirol“

„Die Menschen in Tirol haben die Wahl“

Nach dem blauen Wahlkampfauftakt am Samstagabend (daran haben laut FP 500 Personen live und weitere 2000 via Livestream teilgenommen), bei dem das Duo Abwerzger/Kickl in gewohnter Manier die Tiroler Schwarzen attackierten, schoss VP-Klubobmann Jakob Wolf nun öffentlich zurück. „Die Tiroler Landtagswahl am 25. September wird eine absolute Richtungsentscheidung für unser Land. Die Menschen haben die Wahl zwischen einem bürgerlichen Tirol und einer Politik der Mitte mit einem Landeshauptmann Anton Mattle, oder einem extrem weit rechts außen stehenden Landeshauptmann Markus Abwerzger von Kickls Gnaden, der auf Polarisierung, Aggression, Spaltung und Hetze setzt und mit Klimawandel-Leugnern auf Du und Du ist“, nahm sich Wolf kein Blatt vor den Mund.