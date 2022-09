DTM-Ränge drei und vier in Spa an Österreich

Die Ränge drei und vier gingen am Sonntag bei der sechsten Station des Deutschen Tourenwagen-Masters an Österreich: Thomas Preining landete im Porsche 911 auf dem dritten, Geburtstagkind Lucas Auer im Mercedes-AMG auf dem vierten Platz. Der Sieg ging an den Neuseeländer Nick Cassidy im Ferrari 0,68 Sekunden vor dem Südafrikaner Sheldon van der Linde im BMW M4. Der DTM-Tross übersiedelt nun in zwei Wochen auf den Red Bull Ring in Spielberg.