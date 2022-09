Hohe Kosten treiben Wiener in die Obdachlosigkeit

Ein paar Zimmer weiter lebt die 45-jährige Maryan mit ihrer Familie. Sie ist Mutter von sechs Kindern: „Zwei davon leben in Russland, die anderen hier mit uns im Zimmer. Die Mitschüler wissen nichts davon“, sagt die Frau mit Tränen in den Augen, „Mein Mann hatte einen Autounfall und verlor dabei zwei Freunde. Er leidet an Epilepsie“, berichtet Maryan, was sie in diese missliche Lage gebracht hat.