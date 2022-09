Chelsea-Bosse wollten 12 (!) Spieler aufstellen

Nach der peinlichen 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Zagreb wurde Chelsea-Trainer Thomas Tuchel in dieser Woche gefeuert - sportkrone.at berichtete. Einem Bericht aus England zufolge soll es in den vergangenen Monaten häufig zwischen Trainerteam und den neuen Klubbossen gekracht haben. Unter anderem soll ein peinlicher Fauxpas der Chefs bei einem Meeting für Kopfschütteln bei Tuchel und seinem Staff gesorgt haben ...