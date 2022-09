Altbürgermeister übt jetzt Kritik an „seiner ÖVP“

Altbürgermeister Franz Hölzl wurde in seiner Analyse schon deutlicher. In der NÖN führt er die Polit-Pleite unter anderem auch auf die Plakat-Kampagne der VP zurück und urteilt: „Die Plakate waren grottenschlecht.“ Auch parteilose Beobachter kamen bei den Plakaten ins Grübeln. „Dass zu Kampagnenbeginn bewusst darauf verzichtet wurde, den ohnehin so unbekannten Spitzenkandidaten herzuzeigen, dürfte eher nach hinten losgegangen sein“, heißt es.