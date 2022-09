Fiakerpferd stürzte: Clip zeigt dramatische Szenen

„,Ausrutschen‘ klingt harmlos“

Laut Aussage des Fiakerunternehmens sei das Tier ausgerutscht. Unglücklich zeigt sich VGT Fiaker-Campaigner Georg Prinz mit dieser Erklärung: „Die Formulierung ,Ausrutschen‘ klingt harmlos. Das nun vorliegende Video zeigt den Vorfall in seiner ganzen Tragik. Ein Pferd, das hilflos am Boden liegt, ein überforderter Fiakerfahrer“, so Prinz. Dass Zeugen Videos von derartigen Geschehnissen machen, empfindet er als gute Sache, da so „der Öffentlichkeit die ganze Dimension bewusst werden kann, welcher Gefahr die Pferde im Fiakerbetrieb in einer Großstadt ausgesetzt sind“.