Dornbirns Rothosen in einer ungewohnten Rolle

Zuletzt feierten die Dornbirner gegen Rapid II ihren ersten Saisonsieg, drei Spiele in Folge sind sie in der Liga ungeschlagen. Dementsprechend gut ist die Stimmung auf der Birkenwiese. „Siege bringen Selbstvertrauen, das ist klar“, sagt Trainer Thomas Janeschitz, „wir haben diese Woche gut trainiert, mit einem belebten Konkurrenzkampf.“ Und heute gegen Schlusslicht Kapfenberg wollen die Rothosen natürlich fortsetzen, was sie in der letzten Runde begonnen haben.