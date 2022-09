Notärzte: Steirische Lücken schließen sich langsam

Auch in Rottenmann sieht es im September besser aus, bestätigt der regionale Nationalratsabgeordnete Mario Lindner (SPÖ), der die Todesfälle publik machte und ins Kreuzfeuer politischer Kritik kam. Allerdings würden im Gegenzug teils Ärzte ihre Stunden in den Spitälern reduzieren, was dort wiederum ein Loch aufreißt.